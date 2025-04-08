Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Đảm bảo tính chính xác, hợp lý và minh bạch trong toàn bộ quá trình ghi nhận chi phí, kiểm soát hóa đơn – chứng từ, giá thành sản phẩm và định mức tiêu hao. Đóng vai trò như một đơn vị kiểm soát nội bộ độc lập trong phòng kế toán.

A. Kiểm tra hóa đơn – chứng từ nội bộ:

• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn mua vào, bán ra.

• Đối chiếu hóa đơn với phiếu nhập/xuất, đơn hàng và các chứng từ liên quan.

• Kiểm tra invoice nội bộ từ các phòng ban, đảm bảo ghi nhận chính xác chi phí phát sinh.

B. Kiểm tra giá thành sản phẩm:

• Kiểm tra, tính toán và phân tích giá thành thực tế sản phẩm theo từng mã sản phẩm/chuyền.

• So sánh giữa giá thành thực tế và giá thành kế hoạch, phân tích chênh lệch.

• Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung trong cấu thành giá thành.

C. Kiểm tra định mức và chi phí theo định mức:

• Rà soát định mức nguyên vật liệu – thời gian – nhân lực áp dụng cho sản xuất.

• Đối chiếu chi phí thực tế phát sinh so với định mức, phát hiện bất hợp lý.

• Đưa ra cảnh báo khi có sai lệch vượt ngưỡng cho phép hoặc có dấu hiệu gian lận.