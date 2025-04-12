Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cảng trong khu vực, Quận 2, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Kiểm tra và điều chỉnh sai sót các bút toán kế toán tổng hợp: chi phí hoạt động, chi phí lương và các khoản theo lương, thuế TNCN, tính thuế TNDN…

Theo dõi và dự toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận;

Tính toán, duy trì và kiểm soát việc tuân thủ các quy định trong việc trích lập phân bổ, khấu hao;

Theo dõi, phối hợp Kế toán công nợ phải thu – phải trả đối chiếu với khách hàng, nhà cung cấp;

Theo dõi, phối hợp Kế toán ngân hàng đối chiếu các khoản vay, lãi vay, số dư ngân hang;

Kiểm tra hóa đơn GTGT, chi phí. Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN và các tờ khai thuế khác theo quy định;

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết & tổng hợp;

Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN, Báo cáo thống kê và các báo cáo khác theo quy định và nhu cầu quản trị;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 26 – 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán;

Có kinh nghiệm kế toán ít nhất 2 năm, trong đó có 1 năm làm kế toán tổng hợp;

Thành thạo Tin học văn phòng, Phần mềm kế toán;

Nhanh nhẹn, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 – 17 triệu đồng. Thử việc 2 tháng (hưởng 85% lương);

Sau khi ký HĐLĐ Công ty đóng 100% bảo hiểm cho nhân viên (không trích từ lương nhân viên). Mỗi tháng được tặng 10 kg gạo thương hiệu Vua Gạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin