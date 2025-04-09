Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY
- Hồ Chí Minh: 35 Bis Mạc Đỉnh Chi , phường Đa Kao , Quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Đối soát công nợ với các bên liên quan
Tính và theo dõi chiết khấu cho Cộng tác viên.
Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ và hóa đơn.
Sắp xếp và lưu trữ các giấy tờ theo trình tự đúng.
Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ.
Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu doanh nghiệp.
Đáp ứng yêu cầu đột xuất bằng cách lập báo cáo theo tuần, tháng hoặc quý.
Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế
Tham mưu cho Kế toán trưởng, Ban Giám đốc trong công tác kế toán tài chính
Làm việc cùng các bộ phận khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán. Trường hợp tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành, phải qua đào tạo bổ sung về nghiệp vụ tài chính, kế toán tương đương
Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế. Am hiểu cơ bản về tài chính ngân hàng
Kiểm tra và đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các hạch toán kế toán, công nợ, thu chi, bảng lương, giá thành công trình và báo cáo thuế hàng tháng. Tổng hợp các báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, chính xác trong các công việc kế toán
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm, ký HĐLĐ theo Luật lao động
Nghỉ lễ, thưởng và các chế độ khác theo Luật định của công ty và Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
