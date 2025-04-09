Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Bis Mạc Đỉnh Chi , phường Đa Kao , Quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Đối soát công nợ với các bên liên quan

Tính và theo dõi chiết khấu cho Cộng tác viên.

Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ và hóa đơn.

Sắp xếp và lưu trữ các giấy tờ theo trình tự đúng.

Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ.

Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu doanh nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu đột xuất bằng cách lập báo cáo theo tuần, tháng hoặc quý.

Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế

Tham mưu cho Kế toán trưởng, Ban Giám đốc trong công tác kế toán tài chính

Làm việc cùng các bộ phận khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán. Trường hợp tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành, phải qua đào tạo bổ sung về nghiệp vụ tài chính, kế toán tương đương

Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế. Am hiểu cơ bản về tài chính ngân hàng

Kiểm tra và đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các hạch toán kế toán, công nợ, thu chi, bảng lương, giá thành công trình và báo cáo thuế hàng tháng. Tổng hợp các báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, chính xác trong các công việc kế toán

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 8.500.000 - 10.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực

Tham gia bảo hiểm, ký HĐLĐ theo Luật lao động

Nghỉ lễ, thưởng và các chế độ khác theo Luật định của công ty và Nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.