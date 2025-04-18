Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH AT CONSTRUCTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH AT CONSTRUCTION
- Hồ Chí Minh: 51 đường 19, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách của công ty.
Quản lý và theo dõi các khoản thu, chi của công ty, công nợ.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Hỗ trợ việc chuẩn bị các báo cáo cho các cơ quan chức năng, ngân hàng khi có yêu cầu..
Làm việc với ngân hàng, chuẩn bị hồ sơ vay, hồ sơ bảo lãnh.
Theo dõi, làm hợp đồng, BHXH cho nhân sự mới.
Tham gia vào các dự án liên quan đến kế toán và tài chính của công ty.
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán xây dựng
Thành thạo các phần mềm kế toán: Misa.
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác và kịp thời.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực.
Tại CÔNG TY TNHH AT CONSTRUCTION Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, team building của công ty.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AT CONSTRUCTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI