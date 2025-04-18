Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH AT CONSTRUCTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách của công ty.

Quản lý và theo dõi các khoản thu, chi của công ty, công nợ.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Hỗ trợ việc chuẩn bị các báo cáo cho các cơ quan chức năng, ngân hàng khi có yêu cầu..

Làm việc với ngân hàng, chuẩn bị hồ sơ vay, hồ sơ bảo lãnh.

Theo dõi, làm hợp đồng, BHXH cho nhân sự mới.

Tham gia vào các dự án liên quan đến kế toán và tài chính của công ty.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán xây dựng

Thành thạo các phần mềm kế toán: Misa.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác và kịp thời.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH AT CONSTRUCTION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, team building của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AT CONSTRUCTION

