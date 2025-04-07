Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1063 Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhập số liệu thu/chi trên phần mềm kế toán.

Kiểm tra hồ sơ, chứng từ thu chi trong tháng.

Đối chiếu bảng kê, công nợ với nhà cung cấp

Theo dõi hoá đơn đầu vào, đầu ra

Kiểm tra chứng từ thanh toán, lập UNC, hạch toán báo nợ, báo có

Kiểm soát chi phí và phân bổ dòng tiền một cách hợp lý

Cung cấp hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu của các bộ phận có liên quan.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành có liên quan đến kế toán, tài chính

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 2+ năm

Thật thà, có trách nhiệm trong công việc

Biết sử dụng phần mềm liên quan đến kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 -12 triệu

Phụ cấp: cơm, điện thoại, đồng phục...

Thưởng 13, các dịp lễ, Tết...

Chế độ khác theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD

