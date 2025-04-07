Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1063 Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nhập số liệu thu/chi trên phần mềm kế toán.
Kiểm tra hồ sơ, chứng từ thu chi trong tháng.
Đối chiếu bảng kê, công nợ với nhà cung cấp
Theo dõi hoá đơn đầu vào, đầu ra
Kiểm tra chứng từ thanh toán, lập UNC, hạch toán báo nợ, báo có
Kiểm soát chi phí và phân bổ dòng tiền một cách hợp lý
Cung cấp hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu của các bộ phận có liên quan.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành có liên quan đến kế toán, tài chính
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 2+ năm
Thật thà, có trách nhiệm trong công việc
Biết sử dụng phần mềm liên quan đến kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10 -12 triệu
Phụ cấp: cơm, điện thoại, đồng phục...
Thưởng 13, các dịp lễ, Tết...
Chế độ khác theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
