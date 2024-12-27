Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MẠNH TIẾN làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MẠNH TIẾN
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Kế toán nội bộ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc, Thành phố Hải Dương

- Nhập và xử lý dữ liệu, thông tin hàng ngày
- Hoàn thiện sổ sách kế toán
- Tập hợp, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của chứng từ
- Tính lương, tính doanh thu, lợi nhuận
- Theo dõi, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
- Phối hợp làm việc với các kế toán khác
- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
- Có kinh nghiệm là lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel)
- Trung thực, tỉ mỉ cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
- Có tinh thần học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, chăm chỉ
- Nhanh nhẹn, năng động, tính chủ động cao

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định
- Chế độ phúc lợi: sinh nhật, liên hoan, hiếu hỉ... đầy đủ theo quy định của công ty
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, ăn trưa miễn phí tại công ty
- Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, nhiệt tình, môi trường làm việc thoải mái

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 158 phố Giỗ, khu 2, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

