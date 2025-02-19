Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP VIKO làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Thôn Quý Khê, Xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Kế toán nội bộ

Quản lý Nhập xuất tồn các kho nội bộ

Theo dõi đơn hàng, cân đối và tính lương sản lượng cho công nhân

Thực hiện các công việc nội bộ khác của phòng kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

Thành thạo Word, Excel

Trung thực, nhiệt tình

Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CP VIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ngày Lễ theo quy định của Luật Lao động

Lương hấp dẫn theo năng lực

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội phát triển bản thân

