Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP VIKO làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP VIKO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Thôn Quý Khê, Xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý Nhập xuất tồn các kho nội bộ
Theo dõi đơn hàng, cân đối và tính lương sản lượng cho công nhân
Thực hiện các công việc nội bộ khác của phòng kế toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
Thành thạo Word, Excel
Trung thực, nhiệt tình
Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Thành thạo Word, Excel
Trung thực, nhiệt tình
Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY CP VIKO Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ngày Lễ theo quy định của Luật Lao động
Lương hấp dẫn theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội phát triển bản thân
Lương hấp dẫn theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VIKO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI