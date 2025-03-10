Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Logico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Logico
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 88 đường số 10, khu dân cư Cityland, phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát và theo dõi hàng hóa trong kho, đảm bảo số liệu chính xác và minh bạch, Lập phiếu xuất – nhập kho, cập nhật đầy đủ thông tin lên hệ thống.
Lập báo cáo tồn kho định kỳ, phân tích tình hình hàng hóa để đề xuất phương án quản lý hiệu quả.
Kiểm đếm hàng hóa nhập kho, đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
Kỹ năng kiểm soát số liệu, đối chiếu và lập báo cáo chính xác.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.
Kỹ năng kiểm soát số liệu, đối chiếu và lập báo cáo chính xác.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Logico Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thoả thuận, deal theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Logico
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI