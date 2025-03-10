Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Logico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 88 đường số 10, khu dân cư Cityland, phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát và theo dõi hàng hóa trong kho, đảm bảo số liệu chính xác và minh bạch, Lập phiếu xuất – nhập kho, cập nhật đầy đủ thông tin lên hệ thống.

Lập báo cáo tồn kho định kỳ, phân tích tình hình hàng hóa để đề xuất phương án quản lý hiệu quả.

Kiểm đếm hàng hóa nhập kho, đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Kỹ năng kiểm soát số liệu, đối chiếu và lập báo cáo chính xác.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Logico Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận, deal theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Logico

