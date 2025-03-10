Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH An Serena Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH An Serena Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH An Serena Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Showroom An Wine & More, 513 Đồng Khởi, P. Hoà Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu, hạch toán các chứng từ kế toán hàng ngày
Theo dõi thu - chi, công nợ, và tồn kho
Lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ
Quản lý sổ sách và các chứng từ liên quan
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng ở vị trí kế toán
Nhanh nhạy, có khả năng xử lý tình huống
Biết tiếng Trung là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH An Serena Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8-10 triệu
Phụ cấp xăng xe, điện thoại và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty
Đóng bảo hiểm theo luật lao động, lương tháng 13
Được tham gia các hoạt động team building của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH An Serena Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH An Serena Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Hồ Chí Minh: Thủ Đức|- Bình Dương: Showroom An Wine & More, 513 Đồng Khởi, P. Hoà Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một|- Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

