Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH An Serena Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Showroom An Wine & More, 513 Đồng Khởi, P. Hoà Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu, hạch toán các chứng từ kế toán hàng ngày

Theo dõi thu - chi, công nợ, và tồn kho

Lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ

Quản lý sổ sách và các chứng từ liên quan

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 6 tháng ở vị trí kế toán

Nhanh nhạy, có khả năng xử lý tình huống

Biết tiếng Trung là một lợi thế

Quyền Lợi

Lương cơ bản 8-10 triệu

Phụ cấp xăng xe, điện thoại và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty

Đóng bảo hiểm theo luật lao động, lương tháng 13

Được tham gia các hoạt động team building của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

