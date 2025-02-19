Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Yow Gaol Electrical Enterprises Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đường Tân Định 033, Khu phố 1, Phường Tân Định,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Thực hiện làm phiếu nhập, xuất kho

• Theo dõi đơn hàng, công nợ, hóa đơn, nghiệm thu công trình

• Liên hệ với ngân hàng, quản lý tiền mặt, tạm ứng, thu chi

• Chấm công và phụ cấp nhân viên

• Làm những công việc liên quan khác theo sự điều động

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ độ tuổi từ 22 đến 40

• Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp chuyên ngành kế toán

• Có kinh nghiệm tối thiểu ít nhất 1 năm vị trí tương đương

• Biết sắp xếp hồ sơ, cẩn thận, nhanh nhẹn

Ưu tiên nhân viên không vướng bận gia đình, có thể thoải mái tăng ca khi cần hoàn thành công việc

Tại Công ty TNHH Yow Gaol Electrical Enterprises Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thử việc 9.500.000 trở lên tùy theo năng lực

• Thỏa thuận khi đến phỏng vấn trực tiếp

• Ký hợp đồng lao động

• Tham gia BHXN, BHYT, BHTN theo luật định

• Các chính sách khen thưởng khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yow Gaol Electrical Enterprises Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin