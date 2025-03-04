Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ VIỆT KHOA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Quốc lộ 1K, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Thực hiện nghiệp vụ kế toán: ghi nhận, kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán.

Cập nhật, lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, chính xác và an toàn.

Lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Tham gia vào quá trình kiểm kê, kiểm tra hàng tồn kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ VIỆT KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

