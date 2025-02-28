Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Điện Tử Huajie Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Điện Tử Huajie Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Nhà xưởng C_1B_D4B, Lô _1B_CN, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, TP. Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Chịu trách nhiệm quản lý, đối chiếu, kiểm soát thu chi hàng ngày
+ Kiểm tra chứng từ bán hàng và thu hồi công nợ
+ Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH Điện Tử Huajie Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Tham gia đầy đủ BHXH , lương thưởng tháng 13
+ Thưởng hiệu suất thêm mỗi tháng
+ Mức lương từ 14tr trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Huajie Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
