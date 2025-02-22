Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Chou Le Makeup làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 330 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1. Quản lý và kiểm tra chứng từ kế toán: Đảm bảo tất cả các chứng từ kế toán được ghi chép chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn.

2. Hạch toán kế toán: Thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, bao gồm thu chi, mua bán hàng hóa, tài sản cố định, lương nhân viên, và các khoản chi phí khác.

3. Lập báo cáo tài chính: Chuẩn bị các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, và năm bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

4. Quản lý công nợ: Theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo công nợ được thanh toán đúng hạn.

5. Kiểm tra và đối chiếu sổ sách kế toán: Đối chiếu sổ sách kế toán, kiểm tra các giao dịch tài chính, và đảm bảo số liệu chính xác.

6. Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và bên ngoài: Cung cấp thông tin và hỗ trợ các hoạt động kiểm toán khi cần thiết.

7. Quản lý Hồ sơ Nhân sự và Chế độ Phúc lợi:

- Quản lý hồ sơ nhân sự: Tổng hợp, cập nhật và lưu trữ hồ sơ nhân sự, bao gồm việc soạn thảo và trình ký hợp đồng lao động (HĐLĐ), quyết định thôi việc, và các tài liệu liên quan khác.

- Chấm công và tính lương: Thu thập và tổng hợp dữ liệu chấm công hàng tháng, quản lý hệ thống chấm công, và đảm bảo tính lương đúng thời hạn. - Quyết toán công tác phí: Lập đề xuất quyết toán công tác phí và các khoản chi phí khác liên quan đến nhân sự.

- Quản lý nghỉ việc: Giải quyết các thủ tục liên quan đến dừng việc, nghỉ việc, bao gồm tính toán các khoản phải chi trả cho nhân viên và hoàn thiện hồ sơ nghỉ việc.

- Chế độ phúc lợi:

+ Quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm đăng ký mới, điều chỉnh thông tin, và chốt sổ bảo hiểm khi nhân viên nghỉ việc.

+ Quản lý và cập nhật các chính sách phúc lợi khác như trợ cấp ốm đau, thai sản, và trợ cấp thâm niên cho nhân viên.

+ Cập nhật và duy trì hồ sơ nhân viên liên quan đến lương và phúc lợi, đảm bảo tính chính xác và bảo mật.

+ Xây dựng và cập nhật chính sách lương, thưởng, phúc lợi theo hướng dẫn của công ty và quy định của pháp luật.

+ Giải đáp các thắc mắc của nhân viên liên quan đến lương, thưởng, phúc lợi và các chính sách nhân sự khác.

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu: Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến kế toán, tài chính và nhân sự theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị Nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán hoặc vị trí tương đương có liên quan đến C&B.

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu các quy định pháp luật về kế toán, thuế, lương và phúc lợi, bảo hiểm xã hội.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: MISA, FAST, hoặc các phần mềm khác) và phần mềm quản lý nhân sự.

+ Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc với con số tốt.

+ Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và hỗ trợ nhân viên, làm việc nhóm và khả năng làm việc độc lập cao.

+ Phẩm chất cá nhân: Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và cam kết với công việc.

Tại Công Ty TNHH Chou Le Makeup Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 10 triệu VND/tháng + Thưởng theo KPI

- Đào tạo và phát triển: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn kế toán, cũng như các kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán, quản lý thời gian. - Bảo hiểm đầy đủ: Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Ngày nghỉ phép: Nghỉ phép hàng năm theo quy định, bao gồm ngày phép bệnh, phép năm và các ngày nghỉ lễ.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

- Hoạt động nội bộ: Tham gia các hoạt động team building, du lịch, sự kiện văn hóa của công ty nhằm gắn kết đội ngũ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chou Le Makeup

