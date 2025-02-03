Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HAIXIMA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thửa đất số 337, tờ bản đồ số 6, ấp An Phú, Xã An Sơn, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Ghi chép, kiểm tra và quản lý các nghiệp vụ tài chính, kế toán phát sinh hàng ngày.

• Kiểm tra, đối chiếu các khoản thu, chi, công nợ.

• Kiểm tra, giám sát và báo cáo về việc tuân thủ các quy trình, quy định nội bộ của công ty.

• Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ.

• Chuẩn bị và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cuộc kiểm toán nội bộ và bên ngoài.

• Phối hợp và hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán kho.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm quản lý hàng hóa xuất nhập kho

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HAIXIMA Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

• Được rèn luyện và trao dồi kinh nghiệm và kỹ năng

• Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước sau 2 tháng làm việc.

• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13; Teambuilding, du lịch thường niên.

• Được cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ và nâng cao hiệu quả công việc.

• Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HAIXIMA

