Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kế toán tổng hợp các thu, chi cho công ty.

- Khai thuế & lập BCTC theo quý/ năm.

- Thực hiện soạn thảo văn bản, hợp đồng kinh tế.

- Thực hiện hoạt động chấm công, tính lương, đóng BH, Thuế cho nhân sự.

- Thực hiện quản lý ngày nghỉ, nghỉ phép của nhân sự.

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ văn phòng phẩm, quản lý văn phòng, tài sản công ty.

- Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.

- Làm thủ tục giải ngân trong nước - ngoài nước.

- BHXH, khai báo thuế điện tử, lên kế hoạch vận chuyển mua hàng nước ngoài , khai thuế hải quan.

Yêu Cầu Công Việc

• Thành thạo tin học văn phòng

Quyền Lợi Được Hưởng

-Phụ cấp, thưởng lễ tết, BHXH

-Được thưởng tháng thứ 13.

-Được xét tăng lương hàng tháng theo năng lực.

-Được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT, BHXH theo luật định.

-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển

