Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kế toán tổng hợp các thu, chi cho công ty.
- Khai thuế & lập BCTC theo quý/ năm.
- Thực hiện soạn thảo văn bản, hợp đồng kinh tế.
- Thực hiện hoạt động chấm công, tính lương, đóng BH, Thuế cho nhân sự.
- Thực hiện quản lý ngày nghỉ, nghỉ phép của nhân sự.
- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ văn phòng phẩm, quản lý văn phòng, tài sản công ty.
- Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.
- Làm thủ tục giải ngân trong nước - ngoài nước.
- BHXH, khai báo thuế điện tử, lên kế hoạch vận chuyển mua hàng nước ngoài , khai thuế hải quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo tin học văn phòng

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

-Phụ cấp, thưởng lễ tết, BHXH
-Được thưởng tháng thứ 13.
-Được xét tăng lương hàng tháng theo năng lực.
-Được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT, BHXH theo luật định.
-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

