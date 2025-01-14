Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 424 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Kiểm tra và phân tích chi phí sản xuất thực tế và chi phí sản xuất theo ngân sách của các sản phẩm trong khối sản xuất.

Rà soát các nguồn đã ghi nhận để xác định costs pools, cost drivers để phân bổ chi phí sản xuất chung và chi phí các phòng ban liên quan đến sản xuất và giá thành sản phẩm.

Theo dõi kế hoạch sản xuất của từng chu kỳ để đánh giá và nhận định hiệu quả sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng.

Tổng hợp, lập và phân tích báo cáo quản trị

Trực quan hóa số liệu bằng công cụ Power BI.

Tham gia giải trình các số liệu, báo cáo với BGĐ

Đề xuất các ý kiến cải tiến hệ thống trong và ngoài phòng KTQT

Đề xuất Kế hoạch tiết kiệm và Sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà máy

Xem xét, thẩm định, tổng hợp và phân tích ngân sách sản xuất hàng năm và điều chỉnh giữa năm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan về kế toán.

Yêu cầu kinh nghiệm 02 - 03 năm, ưu tiên ứng viên có tư duy phân tích và đam mê kế toán quản trị, đã từng làm qua doanh nghiệp có quy mô 300 - 500 nhân sự

Thành thạo Power BI, lập và phân tích báo cáo quản trị.

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm kế toán giá thành.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và viết báo cáo.Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn trọng, kín đáo.

Có khả năng đi công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Quà tặng Sinh nhật, 8/3, 20/10, Trung Thu, Tết;

Hỗ trợ cơm trưa văn phòng, cà phê pha máy tại công ty;

Chế độ bảo hiểm (BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ, Bảo hiểm tai nạn 24/24...);

Tham gia các CLB nâng cao sức khoẻ: Bóng đá, Cầu lông, Xem phim, Chạy bộ, v.v.

Thưởng Lễ 1/1, 30/4, 1/5, 2/9, Tháng 13, Nhân viên xuất sắc...;

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực;

Các hoạt động dành cho nhân viên và gia đình: 1/6, 8/3, Trung Thu, Ngày hội gia đình, Teambuilding...;

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ/bên ngoài để nâng cao kiến thức và kỹ năng;

Cơ hội làm việc và phát triển nghề nghiệp ở một tập đoàn đa ngành hơn 3000 nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin