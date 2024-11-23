Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Huyền Trân Công Chúa, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách công tác kế toán – tài chính của toàn bộ chi nhánh Hồ Chí Minh;
Quản lý điều hành tổ chức hoạt động của bộ phận kế toán chi nhánh;
Đảm bảo hỗ trợ và phục vụ tốt cho các hoạt động chính của chi nhánh theo kế hoạch và định hướng của Ban Tổng giám đốc đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước cũng như các quy định chung của Tập đoàn, quy định riêng của chi nhánh...
Thực hiện chức năng quản lý, giám sát tài sản nguồn vốn đảm bảo bảo toàn tài sản nguồn vốn của công ty đã giao cho chi nhánh .
Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 01 người
- Nữ , từ 25 tuổi trở lên đến dưới 40 tuổi có nhà ( hộ khẩu ) tại TP HCM
25
40
- Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành khối kinh tế
- Có kinh nghiệm phụ trách các phần công việc như bản mô tả ít nhất 03 năm tại các công ty có cùng loại hình hoạt động như công ty (công ty thương mại, công ty phân phối , công ty sản xuất)
03
- Có sức khỏe đảm bảo công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định;
Có nhiều cơ hội thăng tiến, được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;
Lương tháng 13 + thưởng các dịp lễ, tết...;
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, năng động.
Thời gian làm việc: Từ 8h đến 17h; Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 130 phố Hạ Đình, Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

