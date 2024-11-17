Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 414/16 - 18 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị

Lập kế hoạch ngân sách, theo dõi việc sử dụng ngân sách của các bộ phận

Phân tích doanh thu, giá vốn, chi phí, hiệu quả theo từng trung tâm tiếng Anh và văn phòng trung tâm (head office)

Theo dõi, phân tích, kiểm tra chi phí mua vào: giá mua, sử dụng, tồn kho...

Đề xuất, cảnh báo liên quan kiểm soát chi phí, hiệu quả, quy trình,... để đảm bảo hiệu quả kế hoạch

Thực hiện các công việc, báo cáo khác theo chỉ đạo của CEO

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: tốt nghiệp Đại Học ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng,...

Số năm kinh nghiệm kế toán tài chính: tối thiểu 2 năm

Kinh nghiệm phân tích data, tổng hợp số liệu, làm báo cáo

Thành thạo Ms Office, phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Review hiệu suất công việc

Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương

Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày)

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương)

Được cấp phát đầy đủ thiết bị xuyên suốt quá trình làm việc

Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

