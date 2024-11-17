Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 414/16

- 18 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch ngân sách, theo dõi việc sử dụng ngân sách của các bộ phận
Phân tích doanh thu, giá vốn, chi phí, hiệu quả theo từng trung tâm tiếng Anh và văn phòng trung tâm (head office)
Theo dõi, phân tích, kiểm tra chi phí mua vào: giá mua, sử dụng, tồn kho...
Đề xuất, cảnh báo liên quan kiểm soát chi phí, hiệu quả, quy trình,... để đảm bảo hiệu quả kế hoạch
Thực hiện các công việc, báo cáo khác theo chỉ đạo của CEO

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: tốt nghiệp Đại Học ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng,...
Số năm kinh nghiệm kế toán tài chính: tối thiểu 2 năm
Kinh nghiệm phân tích data, tổng hợp số liệu, làm báo cáo
Thành thạo Ms Office, phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Review hiệu suất công việc
Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương
Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày)
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương)
Được cấp phát đầy đủ thiết bị xuyên suốt quá trình làm việc
Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tháp 1, Tòa Nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

