Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Pentiger Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam
- Hà Nội: SH65, Khu Đô thị Rue De Charme, 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
• Kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi tiền phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, bao gồm kiểm tra phiếu thu, phiếu chi, thực hiện công tác ký xác nhận, giao các liên, tạm ứng và lưu trữ, quản lý toàn bộ các loại giấy tờ liên quan đến quá trình này.
• Thực hiện việc thanh toán tiền mặt, tiền ngân hàng hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.
• Kiểm tra, kiểm soát và quản lý các loại chứng từ trước khi thu, chi, bao gồm giấy giới thiệu, chữ ký các bên liên quan, chứng minh thư nhân dân, số tiền.
• Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tài chính, quản lý tiền mặt của công ty.
• Lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
• Làm việc với kế toán tổng hợp về số dư tồn quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh hay đảm bảo việc chi trả lương, bảo hiểm, phúc lợi khác cho nhân viên.
• Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền mặt.
• Thực hiện công việc thu, chi tiền mặt của doanh nghiệp đúng chính sách trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ.
• Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác từng giai đoạn và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị.
• Điều tiết cân đối giữa việc thu và chi sao cho cân đối tránh trường hợp bội chi
• Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt , kết hợp với việc làm các báo cáo chính xác
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp Luật sau thời gian thử việc
Khám sức khỏe định kì 1 năm/lần tại các đơn vị uy tín, định mức 3 triệu người/năm
Được cấp phát đồng phục công ty, định mức 5 triệu/người/năm
Du lịch trong nước, quốc tế tối thiểu 1 lần/năm (Đông Nam Á và Châu Á), phúc lợi hấp dẫn, trung bình 8.000.000 VNĐ-12.000.000 VNĐ/cá nhân
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòng làm việc chuẩn 4 sao, khu nghỉ ngơi và ngắm hoa
Được cấp máy tính, máy điện thoại bàn, trang thiết bị làm việc tiêu chuẩn
CBNV đi công tác trong nội thành và ngoại thành có xe đưa đón (taxi/ xe riêng công ty có lái: Kia Carnival Signature)
Công ty có khu pantry ăn trưa, tủ lạnh, cà phê, quầy bar, Lò vi sóng phục vụ CBNV công ty
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6, sáng thứ 7 trực luân phiên (làm việc 50% sáng thứ 7 trong tháng)
Nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước
Chế độ công tác phí hấp dẫn
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty và các chế độ hiếu hỉ,., thưởng tháng thứ 13 ++
Chế độ làm việc ưu đãi cho lao động nữ (con dưới 12 tháng, nghỉ nhẹ ngày đèn đỏ, thai sản,..)
CBNV được đăng kí làm online tại nhà hưởng 100% lương khi ốm đau, dịch bệnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
