Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Pentiger Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SH65, Khu Đô thị Rue De Charme, 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

• Kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi tiền phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, bao gồm kiểm tra phiếu thu, phiếu chi, thực hiện công tác ký xác nhận, giao các liên, tạm ứng và lưu trữ, quản lý toàn bộ các loại giấy tờ liên quan đến quá trình này.

• Thực hiện việc thanh toán tiền mặt, tiền ngân hàng hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.

• Kiểm tra, kiểm soát và quản lý các loại chứng từ trước khi thu, chi, bao gồm giấy giới thiệu, chữ ký các bên liên quan, chứng minh thư nhân dân, số tiền.

• Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tài chính, quản lý tiền mặt của công ty.

• Lưu trữ chứng từ thu chi tiền.

• Làm việc với kế toán tổng hợp về số dư tồn quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh hay đảm bảo việc chi trả lương, bảo hiểm, phúc lợi khác cho nhân viên.

• Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền mặt.

• Thực hiện công việc thu, chi tiền mặt của doanh nghiệp đúng chính sách trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ.

• Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác từng giai đoạn và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị.

• Điều tiết cân đối giữa việc thu và chi sao cho cân đối tránh trường hợp bội chi

• Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt , kết hợp với việc làm các báo cáo chính xác

Yêu Cầu Công Việc

NỮ, SINH NĂM 1989

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cơ bản: 10-12 triệu + thưởng theo hiệu quả kinh doanh của khối Kinh doanh (hàng tháng)

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp Luật sau thời gian thử việc

Khám sức khỏe định kì 1 năm/lần tại các đơn vị uy tín, định mức 3 triệu người/năm

Được cấp phát đồng phục công ty, định mức 5 triệu/người/năm

Du lịch trong nước, quốc tế tối thiểu 1 lần/năm (Đông Nam Á và Châu Á), phúc lợi hấp dẫn, trung bình 8.000.000 VNĐ-12.000.000 VNĐ/cá nhân

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòng làm việc chuẩn 4 sao, khu nghỉ ngơi và ngắm hoa

Được cấp máy tính, máy điện thoại bàn, trang thiết bị làm việc tiêu chuẩn

CBNV đi công tác trong nội thành và ngoại thành có xe đưa đón (taxi/ xe riêng công ty có lái: Kia Carnival Signature)

Công ty có khu pantry ăn trưa, tủ lạnh, cà phê, quầy bar, Lò vi sóng phục vụ CBNV công ty

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6, sáng thứ 7 trực luân phiên (làm việc 50% sáng thứ 7 trong tháng)

Nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước

Chế độ công tác phí hấp dẫn

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty và các chế độ hiếu hỉ,., thưởng tháng thứ 13 ++

Chế độ làm việc ưu đãi cho lao động nữ (con dưới 12 tháng, nghỉ nhẹ ngày đèn đỏ, thai sản,..)

CBNV được đăng kí làm online tại nhà hưởng 100% lương khi ốm đau, dịch bệnh

Cách Thức Ứng Tuyển

