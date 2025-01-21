Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Phát Triển Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

1. Hạch toán và thực hiện các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Thu hàng ngày

- Thực hiện, kiểm tra, đối chiếu hàng ngày giấy nộp tiền của từng thu ngân với dữ liệu trên phần mềm KCB BV (tm,ck...)

- Thực hiện việc đối chiếu thu tiền mặt với Thủ quỹ hàng ngày

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu hoàn ứng bảo hiểm, bệnh nhân KCB nội, ngoại trú và chốt doanh thu KCB bảo hiểm hàng ngày, hàng tháng.

- Thực hiện đối chiếu doanh thu Kính, thuốc với kế toán kho hàng ngày.

- Thực hiện đối chiếu doanh thu toàn bộ với kế toán thuế trước khi xuất hóa đơn đầu ra hàng ngày.

- Thực hiện việc tập hợp, kiểm tra, theo dõi phiếu hoàn, hủy...hàng ngày.

- Thực hiện việc theo dõi, đối chiếu, kiểm tra các loại thẻ miễn phí, thẻ quà tặng, giấy đề nghị giảm giá, hỗ trợ...hàng ngày

- Thực hiện lập phiếu thu tiền theo đúng quy định.

- Thực hiện việc phối hợp với TP, thủ quỹ kiểm kê quỹ và lập biên bản kiểm kê cuối tháng.

2. Hạch toán và thực hiện các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Chi hàng ngày

- Thực hiện việc tập hợp các đề nghị thanh toán lên trưởng phòng, ký duyệt đóng dấu

- Thực hiện việc lập phiếu; tập hợp chứng từ chi theo đúng quy định.

- hạch toán nghiệp vụ chi trên PM auguess

- sắp xếp phân loại chứng từ chi hàng tháng

3. Hạch toán và thực hiện giao dịch các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngân hàng.

- Thực hiện đối chiếu, theo dõi, kiểm tra tiền bệnh nhân chuyển từ chuyển khoản, máy post, vnpay, momo, payoo...

- Kiểm tra, lập các lệnh chi tiền, giấy tờ ủy nhiệm chi (UNC)

- Kiểm tra các loại chứng thu ngân hàng,nhập dữ liệu vào phần mềm.

- Kiểm tra các loại chứng chi từ ngân hàng, định khoản và nhập dữ liệu vào phần mềm.

- Kiểm tra số dư tiền gửi cho các ngân hàng, biến động tiền vào ra hàng ngày

- các GD với NH khác

4. Thực hiện theo dõi tạm ứng ATĐ, tròng đặt, phẫu thuật ICL...hàng ngày.

5. Thực hiện việc theo dõi, đối chiếu danh sách tư vấn CTV nội viện hàng tuần, CTV ngoại tỉnh theo đợt và các đối tác theo tháng

6. Thực hiện việc theo dõi đối chiếu bệnh nhân phẫu thuật, thủy tinh thể, kính áp tròng ... với phòng mổ, với thủ kho hàng ngày.

7. Thực hiện đối chiếu, kiểm tra và xác nhận danh sách tư vấn các dịch vụ cho CBCNV bv, phòng CSKH, phòng KD, phòng telesale... cuối tháng.

8. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số lượng bệnh nhân với phòng mổ, phòng chụp chiếu làm căn cứ tính phụ cấp cho các khoa phòng cuối tháng.

9. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu suất ăn bệnh nhân phẫu thuật hàng tháng.

10. Thực hiện theo dõi, đối chiếu các khoản thuốc, vtth, ... chi hộ công ty LLD

11. Thực hiện lưu trữ chứng từ thu chi + ngân hàng

12. Thực hiện tiếp đón BN KCB bảo hiểm khi cần