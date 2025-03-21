Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức ...và 1 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập và kiểm tra các chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin.

Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào sổ sách kế toán, hệ thống phần mềm kế toán.

Cân đối sổ sách kế toán định kỳ, phát hiện và xử lý các sai sót.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm bán hàng, mua hàng, chi phí, ...

Lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.

Tham gia vào quá trình kiểm kê tài sản, hàng hóa định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về kế toán hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin, lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và kỷ luật.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

