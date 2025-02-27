Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần Viva International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3, đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quản lý các khoản thu

Quản lý các khoản thu. Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày;

Theo dõi tiền gửi ngân hàng;

Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng;

Quản lý các chứng từ liên quan đến thu tiền.

2. Quản lý các khoản chi

Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần;

Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo;

Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...

Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài...

Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng;

Kiểm soát hoạt động của thu ngân;

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ độ tuổi 23 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt; Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định;

Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật;

Yêu cầu khác: Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần Viva International Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm;

Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn;

Chính sách tăng lương phù hợp với năng lực;

Hỗ trợ công tác phí, phụ cấp;

Cơ hội thăng tiến nhanh;

Nghỉ phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viva International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin