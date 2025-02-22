Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Datafa làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Datafa
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 474/6/4, khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý và xử lý các khoản thanh toán:
- Căn cứ hợp đồng, quy định thanh tóan để thanh toán
- Theo dõi công nợ để thanh toán kịp thời.
-Thành Thạo Phần Mềm Kế Toán Misa
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết dùng phần mềm MISA
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực
Hòa đồng, năng lượng tích cực
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực
Hòa đồng, năng lượng tích cực
Tại Công ty TNHH Datafa Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc giờ hành chính từ 07:30-16:30 từ thứ 2 đến thứ 7.
Lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả hoạt động SXKD của Công ty.
Chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, lễ-tết, ......
Ký hợp đồng lao động chính thức, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả hoạt động SXKD của Công ty.
Chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, lễ-tết, ......
Ký hợp đồng lao động chính thức, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Datafa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI