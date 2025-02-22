Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Datafa làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 474/6/4, khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và xử lý các khoản thanh toán:

- Căn cứ hợp đồng, quy định thanh tóan để thanh toán

- Theo dõi công nợ để thanh toán kịp thời.

-Thành Thạo Phần Mềm Kế Toán Misa

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết dùng phần mềm MISA

Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực

Hòa đồng, năng lượng tích cực

Tại Công ty TNHH Datafa Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính từ 07:30-16:30 từ thứ 2 đến thứ 7.

Lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, lễ-tết, ......

Ký hợp đồng lao động chính thức, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Datafa

