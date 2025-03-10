Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỨ THIÊN THANH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn,Bình Dương

Mô Tả Công Việc

Theo dõi, đối chiếu, kiểm tra công nợ phải trả.

Giao dịch ngân hàng, làm hồ sơ thanh toán, UNC.

Quản lý và thực hiện các khoản thanh toán:

(-Kiểm tra, đối chiếu các chứng từ, hóa đơn, phiếu chi, hợp đồng thanh toán với các nhà cung cấp, khách hàng và đối tác.

-Thực hiện các thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác, nhân viên:lương, thưởng, các khoản chi phí phát sinh.

-Kiểm tra các chứng từ thanh toán, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ trước khi chuyển cho người có thẩm quyền phê duyệt.)

Hỗ trợ công tác kiểm toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn :Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 2 làm việc trong lĩnh vực kế toán thanh toán

Thành thạo tin học văn phòng.

Biết sử dụng phần mềm FFECT là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỨ THIÊN THANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện…

