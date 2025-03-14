Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô A4 Đường số 1, KCN Dệt may Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Ngân hàng
- Hạch toán việc thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
- Hồ sơ lưu đảm bảo đầy đủ chứng từ, chữ ký theo quy trình
- Lưu tất cả các hồ sơ ngân hàng liên quan tới sổ phụ ngân hàng hàng tháng.
Tiền mặt
- Lập phiếu thu, chi, tạm ứng, quyết toán liên quan tới tiền mặt.
- Lưu đóng sổ tất cả các hồ sơ tiền mặt liên quan tới hạch toán trong tháng.
- Gửi mail xin tiền về quỹ TM theo định kỳ.
Thực hiện khác & Báo cáo
- Lập báo cáo công nợ đến hạn thanh toán trong tháng cho tất cả các khoản chi phí.
- Lập báo cáo dòng tiền và dự kiến hàng tháng.
- Lưu hóa đơn riêng để khai thuế GTGT đầu vào.
- Báo cáo hoàn thành việc lưu trữ hồ sơ ngân hàng, tiền mặt của tháng trước.
- Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT (Nếu có)

- Tốt nghiệp cử nhân kế toán
- 1-2 năm kinh nghiệm
-- Kỹ năng làm việc độc lập, đội nhóm.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
- Kỹ năng thực hiện và theo dõi công việc.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức

- Lương đánh giá theo năng lực
- Thưởng Tết, thâm niên, chuyên cần
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thăng tiến
- Hỗ trợ Cơm tại căn tin công ty
- Phép năm theo quy định của luật
- Đóng bảo hiểm xã hội sau khi ký HĐLĐ
- Chế độ phúc lợi: Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu,...

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 30/5A ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

