Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lô A4 Đường số 1, KCN Dệt may Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Kế toán thanh toán

Ngân hàng

- Hạch toán việc thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

- Hồ sơ lưu đảm bảo đầy đủ chứng từ, chữ ký theo quy trình

- Lưu tất cả các hồ sơ ngân hàng liên quan tới sổ phụ ngân hàng hàng tháng.

Tiền mặt

- Lập phiếu thu, chi, tạm ứng, quyết toán liên quan tới tiền mặt.

- Lưu đóng sổ tất cả các hồ sơ tiền mặt liên quan tới hạch toán trong tháng.

- Gửi mail xin tiền về quỹ TM theo định kỳ.

Thực hiện khác & Báo cáo

- Lập báo cáo công nợ đến hạn thanh toán trong tháng cho tất cả các khoản chi phí.

- Lập báo cáo dòng tiền và dự kiến hàng tháng.

- Lưu hóa đơn riêng để khai thuế GTGT đầu vào.

- Báo cáo hoàn thành việc lưu trữ hồ sơ ngân hàng, tiền mặt của tháng trước.

- Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT (Nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cử nhân kế toán

- 1-2 năm kinh nghiệm

-- Kỹ năng làm việc độc lập, đội nhóm.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Kỹ năng thực hiện và theo dõi công việc.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức

Tại Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương đánh giá theo năng lực

- Thưởng Tết, thâm niên, chuyên cần

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thăng tiến

- Hỗ trợ Cơm tại căn tin công ty

- Phép năm theo quy định của luật

- Đóng bảo hiểm xã hội sau khi ký HĐLĐ

- Chế độ phúc lợi: Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT

