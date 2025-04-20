Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3C Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý công nợ phải trả cho nhà cung cấp;

Thực hiện hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi;

Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng;

Thực hiện việc nộp thuế (nhập khẩu, VAT,…) đối với hàng nhập khẩu;

Hàng tuần lên kế hoạch dự chi các khoản tiền thuế, công nợ phải trả nhà cung cấp;

Theo dõi tạm ứng – hoàn ứng, hạch toán các khoản thu chi nội bộ lên phần mềm kế toán;

Lập kế hoạch, dự trù chi phí thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng;

Lập báo cáo hàng tuần, tháng, quý theo yêu cầu;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh;

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên về mảng Kế toán Thanh toán;

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định;

Trung thực và trách nhiệm trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán Misa;

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp;

Nghỉ phép 12 ngày/năm;

BHYT và BHXH theo Bộ Luật Lao động Việt Nam;

Tham gia chương trình Team-building và các hoạt động khác của công ty;

Lương thưởng tăng theo năng lực và được xét 01 kỳ /năm;

Thời gian làm việc: 8h00 – 12h, 13h30-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7 từ 8h00 - 12h00;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM

