Tuyển Hành chính Tổng công ty vận tải thủy - CTCP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tổ 26, phường Hòa Thọ Tây,, Cẩm Lệ

- Đảm bảo các báo cáo về công nợ, xuất nhập, tồn kho, phải thu phải trả... được báo cáo đều đặn, chuẩn xác theo tuần...lưu trữ chứng từ, sổ sách và các tài liệu liên quan một cách hệ thống, chuyên nghiệp.

- Chịu trách nhiệm giao dịch với các cơ quan thuế, bảo hiểm và ngân hàng, đối tác... hỗ trợ một phần thu hồi công nợ cho bộ phận kinh doanh.

- Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc Tài Chính Kế Toán chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến Tài Chính Kế Toán theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Địa điểm làm việc : Tổ 26 phường Hoà Thọ Tây,Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

- Sử dung thành thạo vi tính, đặc biệt giỏi excel

- Độ tuổi: trên 25 tuổi.

- Kinh nghiệm: từ 3 năm

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại các Công ty khai thác khoáng sản

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng chịu áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu khó, quyết đoán trong công việc.

- Am hiểu pháp luật về lĩnh vực kế toán, thuế, có khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại Tổng công ty vận tải thủy - CTCP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)

- Thưởng tháng 13

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc.

- Thưởng các ngày lễ trong năm.

- Hưởng 12 ngày phép, thưởng tết dương lịch và âm lịch theo quy định.

- Được hướng dẫn và phát triển nghề nghiệp ổn định

- Có cơ hội luân chuyển và học hỏi nhiều vị trí công việc khác.

- Chế độ xét tăng lương hàng năm.

