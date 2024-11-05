Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 59/2A, Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.
Thời gian làm việc: 7h30 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 làm từ 8h00 đến 16h00), nghỉ trưa 1 tiếng
Địa điểm làm việc: 59/2A, Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán - Kiểm Toán
Thái độ tốt, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm và nguyên tắc trong công việc
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm và chịu được áp lực cao
Kỹ năng giao tiếp tốt, tin học văn phòng thành thạo

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các loại bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật;
Lương: thỏa thuận từ 12-14 Triệu
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Trợ cấp: ăn trưa
Thưởng: tháng lương thứ 13 và thưởng theo năng lực
Thưởng các ngày lễ tết
Lộ trình thăng tiến và đánh giá rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 59/2A Quốc Lộ 1A, Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

