Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

- Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.

Thời gian làm việc: 7h30 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 làm từ 8h00 đến 16h00), nghỉ trưa 1 tiếng

Địa điểm làm việc: 59/2A, Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán - Kiểm Toán

Thái độ tốt, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm và nguyên tắc trong công việc

Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm và chịu được áp lực cao

Kỹ năng giao tiếp tốt, tin học văn phòng thành thạo

Được tham gia các loại bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật;

Lương: thỏa thuận từ 12-14 Triệu

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn

Trợ cấp: ăn trưa

Thưởng: tháng lương thứ 13 và thưởng theo năng lực

Thưởng các ngày lễ tết

Lộ trình thăng tiến và đánh giá rõ ràng

