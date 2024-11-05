Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech
- Hồ Chí Minh:
- 59/2A, Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.
Thời gian làm việc: 7h30 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 làm từ 8h00 đến 16h00), nghỉ trưa 1 tiếng
Địa điểm làm việc: 59/2A, Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ tốt, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm và nguyên tắc trong công việc
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm và chịu được áp lực cao
Kỹ năng giao tiếp tốt, tin học văn phòng thành thạo
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận từ 12-14 Triệu
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Trợ cấp: ăn trưa
Thưởng: tháng lương thứ 13 và thưởng theo năng lực
Thưởng các ngày lễ tết
Lộ trình thăng tiến và đánh giá rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vttech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
