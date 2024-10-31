Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TM An Sinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH TM An Sinh
- Hà Nội:
- Kho hàng công ty An Sinh
- Số 5 ngụy Như Kon Tum, Thanh xuân, hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Theo dõi và thực hiện các công việc kế toán thuộc phần hành kế toán thuế
- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán
- Cập nhật HĐTC đầu vào, đầu ra
- Lập tờ khai thuế hàng tháng ,quý, năm. Xác định các khoản thuế phải nộp
- Lập sổ sách kế toán. Lập báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan đúng hạn
- Cung cấp tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần hành kế toán của mình cho các phần hành kế toán có liên quan
- Luôn cập nhật thông tin về các quy định của Luật thuế mới đảm bảo công ty áp dụng đúng theo chủ trương của cơ quan thuế.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm liên quan đến kế toán thuế công ty thương mại
- Thành thạo phần mềm kế toán Fast
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ
- Nhanh nhẹn và tháo vát
Tại Công ty TNHH TM An Sinh Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết hàng năm
BHXH và các chế độ phúc lợi ( du lịch, liên hoan, sinh nhật, ốm đau…)
Tăng lương định kỳ hàng năm
Lương: 12 Tr - 15 Tr VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM An Sinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI