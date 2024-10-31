Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TM An Sinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Kho hàng công ty An Sinh - Số 5 ngụy Như Kon Tum, Thanh xuân, hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Theo dõi và thực hiện các công việc kế toán thuộc phần hành kế toán thuế

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán

- Cập nhật HĐTC đầu vào, đầu ra

- Lập tờ khai thuế hàng tháng ,quý, năm. Xác định các khoản thuế phải nộp

- Lập sổ sách kế toán. Lập báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan đúng hạn

- Cung cấp tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần hành kế toán của mình cho các phần hành kế toán có liên quan

- Luôn cập nhật thông tin về các quy định của Luật thuế mới đảm bảo công ty áp dụng đúng theo chủ trương của cơ quan thuế.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm liên quan đến kế toán thuế công ty thương mại

- Thành thạo phần mềm kế toán Fast

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ

- Nhanh nhẹn và tháo vát

Tại Công ty TNHH TM An Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả công việc

Thưởng lễ, Tết hàng năm

BHXH và các chế độ phúc lợi ( du lịch, liên hoan, sinh nhật, ốm đau…)

Tăng lương định kỳ hàng năm

Lương: 12 Tr - 15 Tr VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM An Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin