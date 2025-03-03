Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH San Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH San Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty TNHH San Hà
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH San Hà

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH San Hà

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 951 Tạ Quang Bửu, P.6,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp số liệu kế toán
Kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ các bút toán nghiệp vụ trong bộ máy kế toán (bao hồm bút toán thu chi, định khoản & chỉnh sửa nếu có sai sót) theo đúng luật thuế, luật kế toán và theo quy định công ty.
Thực hiện các bút toán định khoản, khấu hao TSCĐ, các khoản trích trước, dự phòng... phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.
Kê khai, nộp thuế (nếu có) và giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ số liệu theo yêu cầu của Kế toán trưởng cho Ban Giám đốc, Cơ quan thuế và kiểm toán khi cần
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
Có 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Biết sử dụng các phần mềm kế toán
Có kiến thức tốt về hệ thống và chuẩn mực kế toán
Tính cách: Cẩn thận, chịu khó, nhanh nhẹn..

Tại Công Ty TNHH San Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 13 đến 15 triệu/tháng
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH San Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH San Hà

Công Ty TNHH San Hà

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 951 Tạ Quang Bửu - Phường 6 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

