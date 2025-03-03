Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH San Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH San Hà
- Hồ Chí Minh:
- 951 Tạ Quang Bửu, P.6,Hồ Chí Minh, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp số liệu kế toán
Kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ các bút toán nghiệp vụ trong bộ máy kế toán (bao hồm bút toán thu chi, định khoản & chỉnh sửa nếu có sai sót) theo đúng luật thuế, luật kế toán và theo quy định công ty.
Thực hiện các bút toán định khoản, khấu hao TSCĐ, các khoản trích trước, dự phòng... phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.
Kê khai, nộp thuế (nếu có) và giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ số liệu theo yêu cầu của Kế toán trưởng cho Ban Giám đốc, Cơ quan thuế và kiểm toán khi cần
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Biết sử dụng các phần mềm kế toán
Có kiến thức tốt về hệ thống và chuẩn mực kế toán
Tính cách: Cẩn thận, chịu khó, nhanh nhẹn..
Tại Công Ty TNHH San Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH San Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
