Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH San Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 951 Tạ Quang Bửu, P.6,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp số liệu kế toán

Kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ các bút toán nghiệp vụ trong bộ máy kế toán (bao hồm bút toán thu chi, định khoản & chỉnh sửa nếu có sai sót) theo đúng luật thuế, luật kế toán và theo quy định công ty.

Thực hiện các bút toán định khoản, khấu hao TSCĐ, các khoản trích trước, dự phòng... phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.

Kê khai, nộp thuế (nếu có) và giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ số liệu theo yêu cầu của Kế toán trưởng cho Ban Giám đốc, Cơ quan thuế và kiểm toán khi cần

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

Có 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Biết sử dụng các phần mềm kế toán

Có kiến thức tốt về hệ thống và chuẩn mực kế toán

Tính cách: Cẩn thận, chịu khó, nhanh nhẹn..

Tại Công Ty TNHH San Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 13 đến 15 triệu/tháng

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH San Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin