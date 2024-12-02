Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô CN7 - Cụm công nghiệp vừa và nhỏ phường Mai Khai – Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

- Quản lý và đối chiếu các chứng từ kế toán, kiểm tra số liệu để đảm bảo tính chính xác.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ.

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Kế toán.

- Có >4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Thành thạo các phần mềm kế toán, Microsoft Office.

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13 - 17 triệu đồng/tháng (theo năng lực).

- Làm việc giờ hành chính: 8 tiếng/ngày, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Môi trường làm việc thân thiện, ổn định và cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM

