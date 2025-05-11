Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngã ba Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Thực hiện kê khai, lập báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, …) hàng tháng, quý, năm theo quy định

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán liên quan đến thuế

Đảm bảo hồ sơ, chứng từ thuế đầy đủ, chính xác, tuân thủ pháp luật thuế

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế, đảm bảo tính chính xác và kịp thời

Theo dõi và quản lý các khoản thuế phải nộp, đảm bảo không phát sinh nợ thuế

Phân tích và giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến thuế cho các bộ phận khác trong công ty

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có phát sinh, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giải trình

Thường xuyên cập nhật các quy định mới liên quan đến thuế

Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: từ 25- 40 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm làm vị trí kế toán thuế

- Am hiểu về thông tư nghị định thuế hiện hành

- Thành thạo về kê khai, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN năm, báo cáo tài chính năm.

- Thành thạo tin học văn phòng, word, excel, phần mềm kế toán

- Làm được powerpoint, vẽ biểu đồ là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 14 -16 triệu

- Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2-T7; nghỉ trưa từ 12h-13h

- Nghỉ Chủ Nhật

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty, gửi xe.

- Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty

- Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,…

- Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Toyota.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm

