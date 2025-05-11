Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
- Hà Nội: Ngã ba Tố Hữu
- Vũ Trọng Khánh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Thực hiện kê khai, lập báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, …) hàng tháng, quý, năm theo quy định
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán liên quan đến thuế
Đảm bảo hồ sơ, chứng từ thuế đầy đủ, chính xác, tuân thủ pháp luật thuế
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế, đảm bảo tính chính xác và kịp thời
Theo dõi và quản lý các khoản thuế phải nộp, đảm bảo không phát sinh nợ thuế
Phân tích và giải trình các vấn đề liên quan đến thuế
Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến thuế cho các bộ phận khác trong công ty
Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có phát sinh, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giải trình
Thường xuyên cập nhật các quy định mới liên quan đến thuế
Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: từ 25- 40 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm làm vị trí kế toán thuế
- Am hiểu về thông tư nghị định thuế hiện hành
- Thành thạo về kê khai, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN năm, báo cáo tài chính năm.
- Thành thạo tin học văn phòng, word, excel, phần mềm kế toán
- Làm được powerpoint, vẽ biểu đồ là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2-T7; nghỉ trưa từ 12h-13h
- Nghỉ Chủ Nhật
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty, gửi xe.
- Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty
- Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,…
- Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Toyota.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
