Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Km3
- Quốc lộ 3
- Đồng Dầu
- Dục Tú
- Đông Anh
- Hà Nội, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
+ Thu tập kiểm tra và xử lý thông tin kế toán
+ Ghi sổ kế toán
+ Lập báo cáo tài chính
+ Thuế và báo cáo thuế
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp )
+ (Ưu tiên đã làm về lĩnh vực xây dựng, cơ khí kết cấu thép)
+ Giới tính: Nam/ Nữ; Tuổi: < 40 tuổi.
+ (Ưu tiên đã làm về lĩnh vực xây dựng, cơ khí kết cấu thép)
+ Giới tính: Nam/ Nữ; Tuổi: < 40 tuổi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì
+ Mức lương áp dụng: lương cố định 14-16 triệu/ tháng, kinh nghiệm > 05 năm
+ Thưởng các ngày Lễ, Tết,đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
+ Quyền lợi khác theo chính sách chung của Công ty và theo quy định của pháp luật;
+ Thưởng các ngày Lễ, Tết,đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
+ Quyền lợi khác theo chính sách chung của Công ty và theo quy định của pháp luật;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
