Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Km3 - Quốc lộ 3 - Đồng Dầu - Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

+ Thu tập kiểm tra và xử lý thông tin kế toán

+ Ghi sổ kế toán

+ Lập báo cáo tài chính

+ Thuế và báo cáo thuế

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp )

+ (Ưu tiên đã làm về lĩnh vực xây dựng, cơ khí kết cấu thép)

+ Giới tính: Nam/ Nữ; Tuổi: < 40 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương áp dụng: lương cố định 14-16 triệu/ tháng, kinh nghiệm > 05 năm

+ Thưởng các ngày Lễ, Tết,đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

+ Quyền lợi khác theo chính sách chung của Công ty và theo quy định của pháp luật;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á

