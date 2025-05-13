Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BÌNH AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, 5 Bình An Khang Building - Số 6, Dãy D2, TT4 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận;

• Hạch toán trên phần mềm misa;

• Kê khai, lập báo cáo thuế theo định kỳ, báo cáo tài chính;

• Làm việc với bộ phận kế toán của Chủ đầu tư là các cơ quan hành chính sự nghiệp, Ban quản lý dự án, các tổ chức về lĩnh vực tài chính, thuế (khi cần)

• Làm việc với cơ quan thuế nếu có phát sinh.

(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế, ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm kế toán cho công ty về lĩnh vực xây dựng.

- Nắm vững các quy định, pháp luật thuế hiện hành.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên MISA).

- Nhanh nhẹn, tháo vát, có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng làm việc cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BÌNH AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ theo luật lao động hiện hành (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…).

- Chia thưởng theo công trình.

- Được hưởng phụ cấp, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty

- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm theo chế độ công ty

- Đào tạo nội bộ và đào tạo nâng cao chuyên môn

- Được làm việc trong môi trường tốt, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BÌNH AN KHANG

