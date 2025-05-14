Tuyển Kế toán thuế CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6 ngõ 1 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kịp thời cập nhật các quy định của pháp luật về thuế liên quan đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.
- Hạch toán những nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán (Misa).
- Rà soát, kiểm tra và đối chiếu chứng từ để kê khai và xuất hóa đơn.
- Theo dõi, tổng hợp và lưu trữ hóa đơn, hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán, chứng từ phát sinh của công ty.
- Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp theo tháng, quý, năm.
- Làm báo cáo thuế và quyết toán thuế theo định kỳ, báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
- Phụ trách đóng BHXH cho nhân viên công ty.
- Làm việc trực tiếp với các cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm kế toán thuế từ 3 năm trở lên, ưu tiên có bằng luật kinh tế hoặc luật doanh nghiệp.
- Am hiểu và nắm vững kiến thức về Luật kế toán, thuế, các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp.
- Có kinh nghiệm làm việc, quyết toán thuế với cơ quan thuế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kinh doanh hoạt động của các phòng khám chuyên khoa, đa khoa.
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên Misa) phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, tin học văn phòng (đặc biệt là excel).
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo.

Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ bao gồm lương cứng + phụ cấp + thưởng (sẵn sàng deal cao hơn đối với ứng viên có năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Phụ cấp: xăng xe, gửi xe, thưởng lễ, tết, sinh nhật,… theo quy định của công ty.
- Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm.
- Chế độ phép năm theo quy định.
- Du lịch 1 năm 1 lần, tham gia vào các hoạt động phong trào, vui chơi, du lịch thường niên của Công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - CƠ SỞ HÀ NỘI: Số 1 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội - CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH: 765 Lê Hồng Phong, Quận 10, Tp HCM - CƠ SỞ ĐÀ NẴNG: 100 Lê Đình Lý, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

