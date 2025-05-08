Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 39 A Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thiết lập và nộp báo cáo thuế, làm việc với cơ quan thuế.

Hàng tháng làm báo cáo kê khai tổng hợp thuế GTGT đầu vào và đầu ra để lấy được số liệu làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế GTGT của doanh nghiệp đối với nhà nước.

Đưa ra các đánh giá khi có sự chênh lệch giữa báo cáo thuế của doanh nghiệp và số thuế phải quyết toán đối với cơ quan nhà nước.

Căn cứ vào tiền lương thực tế của lao động làm việc tại doanh nghiệp và các quy định của nhà nước về luật thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh,… tính thuế thu nhập các nhân, kê khai thuế thu nhập cá nhân báo cáo với cơ quan thuế theo đúng kỳ kế toán.

Dựa vào bảng tính BHXH lên bảng lương thuế, điều chỉnh lương thuế khi có yêu cầu từ kế toán trưởng.

Kết hợp với kế toán tổng hợp để nắm rõ số liệu, đối chiếu số liệu và làm bảng báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm để phục vụ kiểm soát tài chính nội bộ tại doanh nghiệp. Đồng thời làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước.

Kiểm tra, rà soát lại các vấn đề còn tồn đọng trong năm, kiểm tra các số liệu từ chi tiết đến tổng hợp. Kiểm tra lại giữa kê khai và hạch toán để chuẩn bị cho công việc lập báo cáo tài chính cuối năm.

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với các cơ quan thuế, các công ty kiểm toán, cơ quan ban ngành; cập nhật kịp thời các chính sách, quy định pháp luật mới.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Logistic.

Am hiểu chuẩn mực kế toán và luật thuế.

Có các chứng chỉ liên quan nghiệp vụ kế toán/kiểm toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương (15 – 18tr) hoặc thỏa thuận theo năng lực

• Lương tháng 13 + quà + thưởng + 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm.

• Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 (8h-17h30); sáng thứ 7 (8h - 11h30)

• Miễn phí gửi xe. Đóng BH đầy đủ theo quy định nhà nước.

• Đồng nghiệp đoàn kết, vui vẻ.

• Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, đổi mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

