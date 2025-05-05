Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành
- Hà Nội: Số 6 M2 TT6 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Quản lý, hạch toán các giao dịch Thuế
Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ số liệu hạch toán Thuế
Lập báo cáo tài chính thuế hàng năm
Quản lý, lưu trữ và sắp xếp chứng từ thuế an toàn, khoa học..
Phối hợp với các kế toán nội bộ khác và bộ phận khác để thực hiện công việc.
Làm những báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý.
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, và các loại thuế khác theo kỳ.
Tham gia chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra dữ liệu và phục vụ Quyết toán thuế
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng work, excel, các phần mềm kế toán.
Am hiểu về Luật kế toán, các quy định về Thuế.
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3-5 năm trở lên.
Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì
: 13-15 trđ
Làm giờ hành chính, từ Thứ 2 – Thứ 6, và 2 thứ 7 trong tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, Cơ hội thăng tiến chia đều cho các ứng viên có năng lực.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định.
Thưởng các ngày lễ tết.
Thưởng: Thưởng năm + Thưởng thâm niên hàng năm.
Nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành
