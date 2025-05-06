Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 121B Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công ty làm trong mảng thương mại, dịch vụ

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Thực hiện nghiệp vụ kế toán: ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài chính, thuế.

Có kinh nghiệm về nhập khẩu hàng hóa: Làm hồ sơ thanh toán quốc tế. Chuẩn bị chứng từ nhập khẩu

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tình hình tài chính của công ty.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Tham gia các dự án liên quan đến cải tiến quy trình kế toán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng: SUMIF, VLOOKUP, Pivot Table...).

Có khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi cao.

Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được xét nâng lương định kỳ hàng năm

Thưởng các dịp lễ tết hàng năm (30/4,2/9...) thưởng thánglương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch theo quy định của Công ty.

8h - 17h (từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ trưa 1,5 tiếng) Địa điểm làm việc: Số 121B Quan Hoa, Cầu Giấy,Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

