Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Địa Điểm Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 41 Lưu Quang Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Thực hiện các nghiệp vụ Kế toán tổng hợp:

· Tập hợp và thu thập hóa đơn, chứng từ phát sinh tương ứng với các nghiệp vụ kinh tế để theo dõi và hạch toán.

· Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

· Báo cáo tài chính, báo cáo thuế TNDN, TNCN, báo cáo thuế cuối năm.

· Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT.

· Lập báo cáo tổng hợp báo cáo thuế GTGT đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp.

· Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

· Cập nhật kịp thời các quy định mới về Luật thuế để áp dụng trong nghiệp vụ kế toán thuế đồng thời để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

2. Thực hiện làm báo cáo, kế hoạch theo quy định

3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc/Kế toán Trưởng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

- Có kiến thức căn bản về Mô hình kinh doanh, quy trình dịch vụ của Công ty.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,..), các phần mềm kế toán

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

- Am hiểu các Luật thuế Việt Nam.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Địa Điểm Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Định kỳ đánh giá hiệu quả công việc

- Phụ cấp ăn ca/nhà xa

- Teambuilding/du lịch hàng năm

- Thưởng doanh thu, thưởng hiệu quả công việc

- Phụ cấp thâm niên gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Địa Điểm Việt

