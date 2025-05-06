Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Địa Điểm Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Địa Điểm Việt
- Hà Nội:
- Số 41 Lưu Quang Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1. Thực hiện các nghiệp vụ Kế toán tổng hợp:
1.
Thực hiện các nghiệp vụ Kế toán tổng hợp:
· Tập hợp và thu thập hóa đơn, chứng từ phát sinh tương ứng với các nghiệp vụ kinh tế để theo dõi và hạch toán.
· Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
· Báo cáo tài chính, báo cáo thuế TNDN, TNCN, báo cáo thuế cuối năm.
· Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT.
· Lập báo cáo tổng hợp báo cáo thuế GTGT đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp.
· Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
· Cập nhật kịp thời các quy định mới về Luật thuế để áp dụng trong nghiệp vụ kế toán thuế đồng thời để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...
2. Thực hiện làm báo cáo, kế hoạch theo quy định
3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc/Kế toán Trưởng
3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
- Có kiến thức căn bản về Mô hình kinh doanh, quy trình dịch vụ của Công ty.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,..), các phần mềm kế toán
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
- Am hiểu các Luật thuế Việt Nam.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Địa Điểm Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Định kỳ đánh giá hiệu quả công việc
- Phụ cấp ăn ca/nhà xa
- Teambuilding/du lịch hàng năm
- Thưởng doanh thu, thưởng hiệu quả công việc
- Phụ cấp thâm niên gắn bó lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Địa Điểm Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI