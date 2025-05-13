Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 27 - TT8 đường Foresa 1A, KĐT Foresa Villa Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

1. Hạch toán kế toán chứng từ vào phần mềm kế toán Misa, Amis ...

2. Tập hợp chứng từ, hóa đơn, hợp đồng hàng tháng từ Khách hàng và nguồn dữ liệu công ty cấp.

3. Kiểm tra, đối chiếu thông tin dữ liệu trên phần mềm kế toán, cân đối sổ sách

4. Lập báo cáo thuế quý, báo cáo tài chính, in ấn hồ sơ lưu.

5. Cung cấp thông tin kế toán – tài chính tư vấn cảnh báo rủi ro cho Khách hàng.

6. Làm việc và giải trình với các bên liên quan khi có vấn đề phát sinh (cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, cơ quan thống kê....).

7. Cập nhật kiến thức thuế mới & Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng, chuyên môn cho Nhân viên cấp dưới (nếu được bổ nhiệm lên Quản lý).

8. Các công việc khác được giao từ Quản lý trong phạm vi của phòng Dịch vụ kế toán thuế.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp hoặc từng làm trong các công ty dịch vụ kế toán thuế, kiểm toán

- Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Power Point)

- Thành thạo các phần mềm về kế toán (Misa, Fast,..)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Khéo léo, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương từ 7- 20 triệu & theo thỏa thuận, xứng đáng theo năng lực thực tế

2. Được hưởng % theo KPI, hiệu quả công việc

3. Lương, thưởng tháng thứ 13 và các chế độ hấp dẫn khác.

4. Chế độ xét tăng lương 6 tháng/lần

5. Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

6. Đội ngũ nhân sự trẻ, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau, du lịch, teambuilding, sinh nhật,...

7. Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cấp cao trọng yếu của Công ty với nhân sự có tố chất lãnh đạo và đóng góp tích cực cho Công ty.

8. Được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn từ cơ bản đến chuyên sâu, kỹ năng tư vấn, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp xử lý vấn đề.

9. Công việc phong phú, đa dạng, luôn có sự đổi mới, giải pháp linh hoạt theo từng vụ việc.

10. Được chia sẻ bí quyết, giải pháp thông minh, tối ưu hiệu quả công việc.

11. Được đào tạo, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm sẽ nâng lên nhanh chóng mà chỉ có ở môi trường của Pham&Associates mới chia sẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin