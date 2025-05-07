Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 tòa Dolphin, số 6 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quý/ tháng

Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, xử lý các trường hợp về hoá đơn trên phần mềm kế toán

Một số công việc khác theo sắp xếp của Quản lý

Độ tuổi từ 23 – 35 tuổi

Có kinh nghiệm làm kê toán thuế từ 1- 2 năm

Đã có kinh nghiệm về lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quý/ tháng

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 – 10.000.000

Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đồng/ngày

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Chế độ theo luật định (BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm...); Chế độ phúc lợi tốt, được thưởng lễ tết...

Được ưu đãi mưa hàng tại hệ thống siêu thị Easymart

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng/phó phòng

