Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 tòa Dolphin, số 6 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quý/ tháng
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, xử lý các trường hợp về hoá đơn trên phần mềm kế toán
Một số công việc khác theo sắp xếp của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 23 – 35 tuổi
Có kinh nghiệm làm kê toán thuế từ 1- 2 năm
Đã có kinh nghiệm về lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quý/ tháng
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 – 10.000.000
Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đồng/ngày
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Chế độ theo luật định (BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm...); Chế độ phúc lợi tốt, được thưởng lễ tết...
Được ưu đãi mưa hàng tại hệ thống siêu thị Easymart
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng/phó phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 đường Nguyễn Hoàng, tổ dân phố số 8, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

