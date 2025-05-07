Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART
- Hà Nội: Tầng 3 tòa Dolphin, số 6 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quý/ tháng
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, xử lý các trường hợp về hoá đơn trên phần mềm kế toán
Một số công việc khác theo sắp xếp của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm kê toán thuế từ 1- 2 năm
Đã có kinh nghiệm về lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quý/ tháng
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đồng/ngày
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Chế độ theo luật định (BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm...); Chế độ phúc lợi tốt, được thưởng lễ tết...
Được ưu đãi mưa hàng tại hệ thống siêu thị Easymart
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng/phó phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến
