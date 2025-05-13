Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
- Hà Nội: Số 8 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn;
Phân bổ chi phí, theo dõi CCDC, TSCĐ;
Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty;
Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty;
Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty;
Phối hợp các bộ phận hoàn thiện chứng từ thuế, viết chứng từ theo yêu cầu;
Các công việc khác liên quan đến thuế;
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc, quyết toán thuế với cơ quan thuế;
Hiểu và sử dụng thành thạo hệ thống tài khoản kế toán; nắm vững các nghiệp vụ kế toán;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng;
Chủ động, trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn ca: 30.000 VNĐ/ngày.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
Nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống;
Hưởng đầy chế độ, phúc lợi theo quy định nhà nước, công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
