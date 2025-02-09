Tuyển Kế toán thuế Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2A Đường số 5, An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng Công ty, lập quyết toán văn phòng Công ty.

Theo dõi công nợ khối văn phòng Công ty, quản lý tổng quát công nợ tồn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của Công ty.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học trở lên.

Trình độ chuyên môn: Kế toán, kiểm toán, QTKD.

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế.

Độ tuổi: Tuổi từ 26 trở lên.

Giới tính: Nam và nữ.

Ưu tiên có kinh nghiệm về khai thác Container, hãng tàu, chuỗi cung ứng.

Tại Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động.

Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa tại Công ty.

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin