Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 63 Đào Duy Anh, P.9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết báo cáo thuế

Bảo hiểm xã hội

Hỗ trợ các vị trí liên quan

Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ từ trung cấp trở lên

Thành thạo excel, word

Có Kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng hưởng 80% lương chính thức

Cơ hội học tập và đào tạo theo các chuyên đề liên quan đến công việc Kế toán

Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.