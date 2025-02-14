Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 63 Đào Duy Anh, P.9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Viết báo cáo thuế
Bảo hiểm xã hội
Hỗ trợ các vị trí liên quan
Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trình độ từ trung cấp trở lên
Thành thạo excel, word
Có Kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán là một lợi thế
Thành thạo excel, word
Có Kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng hưởng 80% lương chính thức
Cơ hội học tập và đào tạo theo các chuyên đề liên quan đến công việc Kế toán
Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Cơ hội học tập và đào tạo theo các chuyên đề liên quan đến công việc Kế toán
Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI