Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
- Hồ Chí Minh: 98A
- 98B
- 98C Nguyễn Văn Linh, Khu Phố 4, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Kiểm tra và lập tờ khai thuế GTGT, thuế NTNN
Theo dõi và kê khai thuế thuê tài sản
Theo dõi hạch toán hóa đơn mua vào, bán ra so với hệ thông hóa đơn điện tử
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế quản lý đơn vị được phân công
Trao đổi, làm việc với bộ phận kế toán khi có vấn đề phát sinh
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và phân công của Quản lý thuế
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty có quy mô lớn hoặc tại công ty tư vấn thuế, dịch vụ kế toán, kiểm toán
Có kỹ năng quản lý thời gian tốt, chủ động xử lý công việc độc lập hoặc theo đội nhóm
Có kỹ năng đọc hiểu, nghiên cứu tốt
Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
Khả năng nhận diện vấn đề, nhạy bén với rủi ro
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp nhiều cơ hội học tập và phát triển từ Giám đốc và đồng nghiệp.
Được đào tạo chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển rõ ràng
Chế độ đãi ngộ tốt, lương tháng 13 và thưởng cuối năm 2-3 tháng lương.
Tham gia team building hàng năm.
Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
