Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Bạn Đồng Hành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 42 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

1. Kế toán - thuế (70%)

- Nhập liệu dựa trên chứng từ của khách hàng

- Lập báo cáo tài chính

- Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, ...

- Các công việc liên quan đến bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân

- Làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan

- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan

- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm

2. Kiểm toán & Khác (30%)

- Tham gia công tác kiểm kê

- Trực tiếp làm giấy tờ phần hành kiểm toán

- Trao đổi với khách hàng về các vấn đề trong quá trình kiểm toán

- Lập báo cáo kiểm toán

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán – kiểm toán

- Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm kế toán, khai báo thuế

- Kĩ năng sử dụng máy tính tốt

- Kĩ năng sử dụng tiếng anh trung bình-khá trở lên

- Tinh thần trách nhiệm, chịu khó, ham học hỏi, tư duy logic, giải quyết vấn đề

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Bạn Đồng Hành Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 – 13 triệu (phù hợp với trình độ, kinh nghiệm, năng lực của ứng viên)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Được đào tạo, chia sẻ kiến thức từ những người có kinh nghiệm

- Được tiếp xúc trải nghiệm công việc từ thực tế với nhiều loại hình doanh nghiệp

- Đánh giá tăng lương hằng năm

- Du lịch công ty hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Bạn Đồng Hành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin