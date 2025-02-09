Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Bạn Đồng Hành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Bạn Đồng Hành
- Hồ Chí Minh: Số 42 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
1. Kế toán - thuế (70%)
- Nhập liệu dựa trên chứng từ của khách hàng
- Lập báo cáo tài chính
- Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, ...
- Các công việc liên quan đến bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân
- Làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan
- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan
- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm
2. Kiểm toán & Khác (30%)
- Tham gia công tác kiểm kê
- Trực tiếp làm giấy tờ phần hành kiểm toán
- Trao đổi với khách hàng về các vấn đề trong quá trình kiểm toán
- Lập báo cáo kiểm toán
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm kế toán, khai báo thuế
- Kĩ năng sử dụng máy tính tốt
- Kĩ năng sử dụng tiếng anh trung bình-khá trở lên
- Tinh thần trách nhiệm, chịu khó, ham học hỏi, tư duy logic, giải quyết vấn đề
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Bạn Đồng Hành Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
- Được đào tạo, chia sẻ kiến thức từ những người có kinh nghiệm
- Được tiếp xúc trải nghiệm công việc từ thực tế với nhiều loại hình doanh nghiệp
- Đánh giá tăng lương hằng năm
- Du lịch công ty hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Bạn Đồng Hành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
