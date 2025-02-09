Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Khai báo thuế:

Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN, thuế nhà thầu, thuế môn bài,...) đúng thời hạn.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán trước khi lập tờ khai thuế.

Cập nhật chính sách, quy định pháp luật về thuế để áp dụng vào công việc.

2. Kiểm tra, quản lý chứng từ kế toán thuế:

Xuất hóa đơn GTGT, sàn, GT, MT, và khách lẻ

Tính giá thành sản phẩm,

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra, hợp đồng.

Hướng dẫn các bộ phận liên quan trong việc xuất hóa đơn, hạch toán thuế đúng quy định.

Lưu trữ, sắp xếp chứng từ thuế khoa học, dễ tra cứu.

3. Quyết toán thuế & làm việc với cơ quan thuế:

Thực hiện quyết toán thuế định kỳ/năm.

Phối hợp làm việc với cơ quan thuế khi có thanh tra, kiểm tra.

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế.

4. Các công việc khác:

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính liên quan đến thuế.

Tư vấn, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí thuế cho doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, FMCG, thực phẩm

1-2 năm kinh nghiệm

Nắm vững các quy định pháp luật về thuế, kế toán và hóa đơn chứng từ.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP,...).

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận (Theo năng lực)

Các chế độ phúc lợi theo luật lao động (lương, thưởng, nghỉ lễ, phép năm,..)

Du lịch, hoạt động teambuilding (100% chi phí công ty)

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 (8h00 – 17h00);

Review lương hằng năm;

Môi trường năng động, trẻ trung toàn các bạn GenZ nhiều năng lượng.

Được tham gia khám sức khỏe hằng năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức.

Địa điểm làm việc: Đường Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM.

Thời gian làm việc: 08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển

