Tuyển Kế toán thuế Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty thời trang J-P
- Hồ Chí Minh: 167 Võ Thành Trang, phường 11, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Cân đối , nhập hóa hóa đơn đầu vào -đầu ra , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Theo dõi công việc, đối chiếu công việc và báo cáo các khoản phải thu, phải trả.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ thuế hiện hành
Báo cáo thuế và các công việc liên quan đến thuế.
Lập báo cáo tài chính và báo cáo với lãnh đạo định kỳ hoặc đột xuất.
Tổ chức lưu giữ các chứng từ, hồ sơ, tài liệu liên quan
Theo dõi đơn hàng và doanh thu kênh bán hàng thương mại điện tử của công ty
Các công việc theo sự phân công của Ban giám đốc.
Hỗ trợ công việc khác khi cần
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành may mặc
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Biết sử dụng các phần mềm kế toán
Tính tình vui vẻ, trung thực, chịu khó
Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
Tại Công ty thời trang J-P Thì Được Hưởng Những Gì
Mua hàng với giá ưu đãi cửa nhân viên
Tặng voucher mua hàng các dịp lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
