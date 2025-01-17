Tuyển Kế toán thuế Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Cân đối , nhập hóa hóa đơn đầu vào -đầu ra , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo dõi công việc, đối chiếu công việc và báo cáo các khoản phải thu, phải trả.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ thuế hiện hành

Báo cáo thuế và các công việc liên quan đến thuế.

Lập báo cáo tài chính và báo cáo với lãnh đạo định kỳ hoặc đột xuất.

Tổ chức lưu giữ các chứng từ, hồ sơ, tài liệu liên quan

Theo dõi đơn hàng và doanh thu kênh bán hàng thương mại điện tử của công ty

Các công việc theo sự phân công của Ban giám đốc.

Hỗ trợ công việc khác khi cần