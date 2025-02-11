Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu công nghệ phần mềm ITP - ĐHQG, Đ. Võ Trường Toản, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

1. Kiểm soát Giá thành sản phẩm

2. Hạch toán chi phí Khối văn phòng

Hạch toán, ghi sổ kế toán chi phí hoạt động khối Văn phòng

Thực hiện thủ tục thanh toán chi phí hoạt động khối Văn phòng

Hạch toán, ghi sổ kế toán mua mới TSCĐ, CCDC khối Văn phòng

Hạch toán, ghi sổ xác định doanh thu, thu nhập, chi phí khối VP.

3. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

Lập bảng cân đối tài khoản, cân đối kế toán hàng tháng

Lập báo cáo kết quả kinh doanh, LCTT hàng tháng

Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch ngân sách

Lập báo cáo quản trị bán hàng

Điều chỉnh báo cáo khi phát hiện sai sót

4. Kê khai báo cáo thuế

Lập các biên bản điều chỉnh, thu hồi, hủy hóa đơn

Lập các báo cáo hóa đơn đúng kỳ, đúng quy định, đúng giá trị

Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN đúng giá trị, đúng kỳ, đúng quy định

Lập tờ khai thuế TNDN đúng giá trị, đúng kỳ, đúng quy định

Lập và báo cáo: Doanh thu - CP - Lợi nhuận - Thuế

CÔNG VIỆC TRAO ĐỔI CỤ THỂ TRONG QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

- Có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm, kiểm soát thuế của các doanh nghiệp sản xuất

- Kinh nghiệm trên 3 năm trở lên từ các công ty sản xuất.

- Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo theo yêu cầu quản trị.

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Nghỉ phép năm

