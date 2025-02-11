Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
1. Kiểm soát Giá thành sản phẩm
2. Hạch toán chi phí Khối văn phòng
Hạch toán, ghi sổ kế toán chi phí hoạt động khối Văn phòng
Thực hiện thủ tục thanh toán chi phí hoạt động khối Văn phòng
Hạch toán, ghi sổ kế toán mua mới TSCĐ, CCDC khối Văn phòng
Hạch toán, ghi sổ xác định doanh thu, thu nhập, chi phí khối VP.
3. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
Lập bảng cân đối tài khoản, cân đối kế toán hàng tháng
Lập báo cáo kết quả kinh doanh, LCTT hàng tháng
Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch ngân sách
Lập báo cáo quản trị bán hàng
Điều chỉnh báo cáo khi phát hiện sai sót
4. Kê khai báo cáo thuế
Lập các biên bản điều chỉnh, thu hồi, hủy hóa đơn
Lập các báo cáo hóa đơn đúng kỳ, đúng quy định, đúng giá trị
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN đúng giá trị, đúng kỳ, đúng quy định
Lập tờ khai thuế TNDN đúng giá trị, đúng kỳ, đúng quy định
Lập và báo cáo: Doanh thu - CP - Lợi nhuận - Thuế
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm, kiểm soát thuế của các doanh nghiệp sản xuất
- Kinh nghiệm trên 3 năm trở lên từ các công ty sản xuất.
- Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo theo yêu cầu quản trị.
Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
