Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 168 - 170 - 172 - 174 Đường số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Thu thập hóa đơn, xử lý các chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và làm căn cứ kê khai, hạch toán.

Lập báo cáo để tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất. Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của công ty theo tỷ lệ phân bố đầu ra sau khi đã khấu trừ và đóng toàn bộ chứng từ báo cáo thuế của cơ sở và toàn công ty.

Cần lập hồ sơ ưu đãi đăng ký với các đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm xuống khi có phát sinh xảy ra và khi xảy ra phát sinh, cần lập hồ sơ hoàn thuế. Kế toán thuế còn cần lập báo cáo để tổng hợp các thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.

Kiểm tra, tìm ra các hóa đơn không hợp pháp để thông báo cho những cơ sở có liên quan và báo cáo hiện trạng của việc sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo lên cục thuế.

Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT phải đầy đủ trình tự theo thời gian, thứ tự số quyển để không bị thất thoát hay hư hỏng.

Lưu trữ chứng từ đầy đủ chữ ký đúng quy định.

Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: kế toán

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm Misa, ERP,...

Năng lực: Nắm bắt rõ, am hiểu về Luật Thuế, Luật BHXH. Tuân theo các nguyên tắc kế toán, đạo đức một kế toán cần có.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến

- Thưởng Lễ, tháng 13, các ngày Lễ trong năm được nghỉ hưởng lương

- Có 12 ngày phép năm. sinh nhật, hiếu, hỷ, Các chế đỗ đãi ngộ thỏa khác theo quy định công ty

